Super Buckyball Tournament, un Rocket League à pieds

Publié le Lundi 23 novembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Kill'em all

Mélange de foot, de rugby et de crosse, Super Buckyball Tournament s'inspire de Rocket League et Overwatch pour proposer un jeu de foot futuriste, dans lequel flinguer l'adversaire est hautement recommandé.Le jeu est un Free to play qui est disponible sur PC uniquement, pour le moment, via Steam Le jeu, développé par Pathea Games, n'est pas disponible en français mais gageons que ce ne devrait pas être spécialement difficile à comprendre...