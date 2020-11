Android Hunter A, un shoot plateformes sur PC

Publié le Lundi 23 novembre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Mega Woman ?

Android Hunter A est un petit shoot sur plateformes, qui sort sur Steam le 26 novembre. Le jeu s'inspire très largement de la série Megaman, avec des niveaux, des boss et une ambiance proche de la série culte.Chaque niveau a son propre biome et ses propres ennemis, son propre fonctionnement. Plusieurs armes sont à la disposition de l'androide que vous allez diriger et vous pourrez le customiser.A découvrir en vidéo.