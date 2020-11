Publié le Lundi 23 novembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Cyber ?

Pre-purchase Cyberpunk 2077. Valve Index VR Kit. Phasmophobia. Among Us. Football Manager 2021. Sakuna: Of Rice and Ruin. Destiny 2: Beyond Light + Season. Hades. Wallpaper Engine. Total War: WARHAMMER II - The Twisted & The Twilight.

Allez, c'est lundi et vous mourez d'impatience de découvrir le top des ventes de jeux vidéo sur Steam. Parce que vous aimez ça, les tops. Et qu'en plus, c'est un top de ventes de jeux sur PC, alors vous aimez encore plus ça que les autres tops.Quant à moi, je ne sais plus, après toutes ces années, quoi écrire en intro de ce genre de news. Mais bon. Ça va aller quand même...