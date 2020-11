Unturned : un jeu de zombies avec des gros cubes

Publié le Mardi 24 novembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Comme Kim Kardashian ?

Dans Unturned, vous êtes plongés dans un monde contemporain envahi par des zombies. Un monde ouvert, dans lequel vous allez pouvoir construire des défenses, améliorer votre maison, dans le but de repousser les hordes de zombies. Il vous faudra aussi récupérer de l'eau et de la nourriture, en faisant bien attention au niveau de radiations.Plusieurs modes de jeux sont disponibles, dont un mode multi local en écran partagé.Le jeu vient de sortir sur PS4 et Xbox One. Il est vendu 24,99 €.