- Poker Club est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series

Publié le Lundi 23 novembre 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Tous à poil ?

Ripstone Games vient de sortir Poker Club, sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series, et sortira le jeu en 2021 sur Nintendo Switch.Pour rappel, le jeu propose des parties en ligne regroupant plus de 200 joueurs, pour de grands tournois, avec de l'argent virtuel : aucun argent réel ne sera proposé aux paris.Sylvain est sur le test. Il joue tout nu. C'est le problème de confondre "poker club" et "club de strip-poker".