F1 2020 s'offre une démo sur PS4 et Xbox One

Publié le Mardi 24 novembre 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Allez-y, c'est gratuit

Histoire de vous convaincre d'acheter le jeu complet, Codemasters a mis en ligne une version d'essai de son F1 2020 sur PS4 et Xbox One.Durant cette version d'essai, les joueurs ont accès au mode Mon Ecurie et peuvent commencer à créer leur écurie de F1 ou F2, puis participer au premier week-end de course sur le circuit australien.Ensuite, ils pourront acheter le jeu, en conservant leur sauvegarde.