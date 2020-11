NEO: The World Ends With You annoncé sur Nintendo Switch et PS4

Publié le Mardi 24 novembre 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

JRPG en vue

Suite de l’action-RPG The World Ends With You, NEO: The World Ends With You sortira sur PS4 et Nintendo Switch l'été prochain. Square Enix a annoncé la nouvelle et dévoilé une bande-annonce du jeu.NEO: The World Ends With You se déroule dans les rues de Shibuya, où les joueurs participeront au terrible jeu des Reapers et doivent lutter pour leur survie. Ils vont incarner Rindo et explorer le cœur de afin de découvrir les mystères du jeu macabre auquel ils ont été forcés de prendre part.