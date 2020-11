Medal of Honor: Above and Beyond, en avant la musique

Publié le Mardi 24 novembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Tendez l'oreille

Pour rappel, Medal of Honor: Above and Beyond est un jeu développé exclusivement pour la VR et sera disponible sur l'Oculus Rift et une sélection de casques compatibles Steam VR.Le jeu vous emmène en pleine Seconde Guerre Mondiale, pour une campagne solo.Pour rappel, encore, il est développé par Respawn Entertainment à qui l'on doit les jeux Titanfall, Apex Legends ou le vraiment pas terrible Star Wars Jedi: Fallen Order, et sortira le 11 décembre.Rien de bien nouveau, si ce n'est la musique, composée par Michael Giacchino.