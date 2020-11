Publié le Mercredi 25 novembre 2020 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Le retour de la référence

Comme chaque année, vous allez pouvoir essayer de ne pas rendre le PSG aussi ridicule qu'il est dans la réalité, envoyer Neymar en Ligue 2 parce que c'est sa place, et pourquoi pas, tenter de transformer votre équipe locale de l'AS PTT Mougeon sur Ruisseau en champion de France.Football Manager 2021 est sorti sur PC. La version mobile est également disponible sur iOS et Andoid.Bref, la référence des jeux de simulation sportive est de retour encore cette année. Et on est sur le test, donc on vous en reparle très vite. Les versions consoles arrivent prochainement.