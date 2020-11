World of Warcraft Shadowlands est disponible !

Publié le Mercredi 25 novembre 2020 à 10:00:00 par Théo Valet

Dites adieu au peu de vie sociale qu'il vous restait

Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter World Of Warcraft (ou "Wow" pour les intimes) ? Je ne pense pas, à part si vous vivez dans une grotte au fin fond de la Sibérie, et encore.Tout ce que vous devez savoir c'est que la huitième extension de Wow, nommé "Shadowlands" est disponible. Il est temps pour vous de partir explorer l'Ombreterre, le royaume "au-delà du royaume des mortels" et son flot de nouveautés. Que vous soyez de la Horde ou de l'Alliance, vous allez être confrontés aux mystères de la mort et allez obtenir des nouveaux pouvoirs afin d'affronter les troupes du Geôlier, une entité maléfique qui règne en ces terres.Dans cette extension vous entrez dans une partie de l'univers de Warcraft totalement nouvelle avec ses nouvelles villes, quêtes et récompenses. Vous allez en plus pouvoir prêter allégeance à une des quatre congrégations pour profiter de sa campagne qui lui est propre avec ses propres pouvoirs.En bref, de nombreuses heures de jeu vous attendent devant vos PC, alors foncez ! L'extension est disponible en trois éditions : la basique à 39,99€, l'Heroic à 54,99€ et l'Epic pour 74,99€ qui vous permettront d'obtenir des bonus et autres récompenses directement.