World Of Tanks offre des cadeaux à ses joueurs

Publié le Mercredi 25 novembre 2020 à 09:30:00 par Théo Valet

La générosité selon Wargaming

C'est Noël avant l'heure chez Wargaming. Pour votre fidélité en tant que joueur de World Of Tanks (ancien joueur ou nouveau), Wargaming s'apprête à répartir l'équivalent de 160 000 ans de compte premium ainsi que des millions de véhicules entre tous les joueurs qui se connecteront aujourd'hui ou demain, le 26 novembre. Bien évidemment les plus anciens joueurs recevront un peu plus de cadeau que les autres mais il y en aura pour tout le monde. Si vous vous inscrivez au jeu aujourd'hui, vous aurez comme cadeau de bienvenue des jours de compte premium ainsi qu'un boost x5 d'expérience en jeu et quelques autres surprises.Ne ratez pas l'occasion et foncez, joueurs de World of Tanks ! Et pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu, je vous le conseille. Si vous aimez la baston et les chars d'assaut vous allez être servi. D'autant plus que Wargaming s'occupe très bien de son bébé avec des mises à jour régulières qui ajoutent plein de contenu.