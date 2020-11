Top des ventes de jeux vidéo en France

Publié le Mercredi 25 novembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Carré du Vinage

Call Of Duty: Black Ops Cold War Assassin's Creed Valhalla Spider-Man: Miles Morales

Assassin's Creed Valhalla Call Of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21

Animal Crossing : New Leaf - Welcome Amiibo - Selects Kirby's Extra Epic Yarn Luigi's Mansion 2

Microsoft Flight Simulator Les Sims 4 - Edition Standard Farming Simulator 19 – Édition Platinum

A la bourre cette semaine, le SELL nous dévoile le top des ventes de jeux vidéo. Il s'agit de la 46ème semaine du top des ventes de jeux en France. Et on l'illustre comme d'habitude avec un fromage. Il s'agit cette fois-ci du Carré du Vinage, un fromage de vache en provenance du Nord.Le retard de la livraison de ce top est peut-être dû à l'apparition de deux nouvelles catégories : PS5 et Xbox Series... En tout cas, Assassin's Creed Valhalla écrase la concurrence et se permet même de dépasser le nouvel opus de Call of Duty.Bref, voici le top des ventes en France pour la semaine du 9 au 15 novembre :