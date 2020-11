Cyberpunk 2077 : découvrez le jeu sur PS5

Publié le Mercredi 25 novembre 2020 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Beau comme un camion

Cyberpunk 2077 sort très bientôt. Le 10 décembre pour être précis, sur PC, Playstation et Xbox. Et quand on parle de Playstation, on veut bien entendu parler de la 4 et de la 5. Et quand on parle de la Xbox, on veut bien entendu parler de la One et des Series.Bref.Une nouvelle vidéo du jeu capturée sur Playstation 5 (mais aussi 4 semble-t-il), a été dévoilée. Vous y découvrirez les rues de Night City et le désert qui entoure la ville.