The Last Kids on Earth et le sceptre maudit en jeu vidéo

Publié le Mercredi 25 novembre 2020 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Dessin animé et zombies

Tiré de la série Netflix elle-même adaptée du roman de Max Brallier, The Last Kids on Earth et le sceptre maudit sortira en jeu vidéo sur PC et consoles au printemps 2021.Il est annoncé sur Nintendo Switch, Playstation et Xbox, sans savoir si ce sera du 4, du 5, du One ou du Series, voire tout à la fois.Edité par Bandai Namco, le jeu proposer une histoire inédite, avec des niveaux immenses et des hordes de zombies à combattre. Il sera jouable en coop à 4, en ligne ou en local.