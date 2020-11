- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege en 4K sur PS5 et Xbox Series

Publié le Mercredi 25 novembre 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Rapide et zouli ?

Tom Clancy's Rainbow Six Siege continue son petit bonhomme de chemin, en attendant sa suite... Le jeu sortira sur Xbox Series et sur PS5 dès le 1er décembre, dans des versions qui accepteront le 4K jusqu'à 120 images par seconde.Le 4K sera disponible sur PS5 et Xbox Series X et du 1080p sur Xbox Series S. Le 120 images seconde sera disponible uniquement sur PS5 et Xbox Series X.Quelques petites améliorations au niveau de la lisibilité (texte notamment) ou l'ajout des spécificités de la manette PS5 ont été faits pour cette version Next-gen qui se dévoile en vidéo.