Idée cadeau de Noël : Calendrier 2021 Final Fantasy VII Remake

Publié le Mercredi 25 novembre 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Et des p'tites cartes postales en bonus ?

Mana Books vient tout juste de sortir un calendrier 2021 basé sur Final Fantasy VII Remake. L'occasion de retrouver les personnages et l'ambiance du jeu, dans de magnifiques illustrations.Le calendrier, vendu 9,90 €, peut être agrémenté d'un livre de cartes postales (24 cartes, 9,90 €) histoire de faire plaisir aux collectionneurs ou d'agrémenter la déco pourrie de votre chambre.Le calendrier mesure 297x210mm et le livre 120x180mm.L'occasion de se faire plaisir avec des artworks de qualité, et surtout, imprimés avec qualité sur papier brillant. Les fans seront aux anges.A découvrir sur le site officiel