Worms Rumble sur les starting blocks

Publié le Jeudi 26 novembre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Tu veux voir mon p'tit ver de terre ?

Le nouveau jeu de Team 17, Worms Rumble, s'offre une sortie sur PC, PS4, PS5 dès la semaine prochaine. Le jeu sera accessible sur Steam pour la version PC et sur le PS Store pour les versions PS4 et PS5... à une petite différence près : si vous êtes abonné au PlayStation Plus, vous recevrez le jeu gratuitement.Pour rappel, le nouvel épisode de cette série culte propose désormais du combat en temps réel, à 32 joueurs. Et le jeu sera cross-platform. Autrement dit, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous y jouez, vous pourrez tous vous affronter.