Solasta : Crown of the Magister en accès anticipé

Publié le Jeudi 26 novembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Et ça a l'air vraiment bien

RPG tactique développé par Tactical Adventures, un studio français composé entre autres de vieux de la vieille du jeu vidéo, Solasta : Crown of the Magister est désormais disponible en accès anticipé sur Steam Le jeu est proposé à une trentaine d'euros. Il intègre les règles de Donhons et Dragons SRD 5.1 et vous plonge dans un univers heroic-fantasy dans lequel vous allez diriger une équipe de héros en quête de gloire et de trésors.Les niveaux s'inspirant des jeux de plateau offrent une verticalité qui permet des stratégies diverses face à l'ennemi.Bref, typiquement le jeu que l'on rechigne à jouer... parce qu'on sait que si on craque, on va y passe des centaines d'heures tellement ça a l'air bien. Si si.