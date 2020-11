The Crew 2 : une grosse mise à jour

Publié le Jeudi 26 novembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un peu de tout en plus

Le MMO de courses signé Ubisoft, j'ai cité The Crew 2, vient de s'offrir la plus grosse mise à jour depuis son lancement, dixit l'éditeur.Cette nouvelle mise à jour intègre un nouveau système saisonnier centré sur Motorflix, une marque inventée pour le jeu et présentée comme la spécialiste des films et séries TV centrés sur les véhicules. Les joueurs vont être recrutés pour jouer les pilotes pour eux.Vous y gagnerez des crédits spéciaux qui ouvriront de nouvelles récompenses, dont de nouveaux véhicules.