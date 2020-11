Nintendo Switch : grosses promos pour le Black Friday

Publié le Jeudi 26 novembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Dès ce soir 23h59

The Legend of Zelda: Link's Awakening : 33 %

Xenoblade Chronicles Definitive Edition : 33 %

Xenoblade Chronicles 2 : 33 %

Fire Emblem: Three Houses : 33 %

Donkey Kong Country: Tropical Freeze : 33 %

Astral Chain™ : 33 %

The Elder Scrolls V: Skyrim : 50 %

Dark Souls™: Remastered : 50 %

Dragon Ball® FighterZ : 84 %

Tales of Vesperia™: Definitive Edition : 75 %

The Outer Worlds : 50 %

Borderlands Legendary Collection : 40 %

BioShock: The Collection : 40 %

Sid Meier's Civilization VI : 50 %

Mortal Kombat 11 : 60 %

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition : 30 %

Spyro™ Reignited Trilogy : 49 %

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled : 49 %

Metro 2033 Redux : 50 %

Diablo III: Eternal Collection : 50 %

Atelier Ryza: Ever Darkenss & the Secret Hideout : 30 %

The Wonderful 101: Remastered : 32 %

Même si on a du mal à comprendre exactement quand il va tomber en France, le Black Friday débute demain à l'international. Mais c'est dès aujourd'hui (enfin... ce soir à 23h59) que Nintendo a décidé de brader quelques-uns de ses jeux, via le Nintendo eShop.Vous trouverez des titres Nintendo Switch en promotion, jusqu'à -84%.Voici quelques-uns des jeux proposés, et avec eux le pourcentage de réduction accordé sur le Nintendo eShop.La promo durera une semaine, jusqu'au jeudi 3 déecmbre à 23h59.