- PlayStation Plus : les jeux gratuits de décembre

Publié le Jeudi 26 novembre 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Mouaif

Worms Rumble

Just Cause 4

Rocket Arena

La sortie de la PS5 n'a pas donné de coup d'arrêt au système. Le PlayStation Plus vous offre toujours des jeux gratuits, tous les mois.C'est toujours la même chose : vous y avez droit à condition d'être abonné et vous les gardez à condition de les avoir validés et de rester abonné. Si l'abonnement cesse, vous ne pourrez plus y avoir accès (mais si vous vous réabonnez, vous pourrez à nouveau y jouer).Voici les jeux offerts en décembre :Ils seront accessibles du 1er décembre au 4 janvier 2021. D'autre part, du 19 au 20 décembre, le PS+ sera gratuit le temps d'un week-end.