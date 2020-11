- My Universe – My Baby est disponible sur PS4, Xbox One et PC !

Publié le Vendredi 27 novembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Le jeu le plus flippant de l'année

Sorti sur Nintendo Switch en juillet dernier, le jeu My Universe – My Baby est désormais disponible sur PS4. En version boîte. Il est aussi disponible en version numérique sur PC et Xbox One.Dans ce jeu, présenté comme une "simulation de vie", vous devez aider votre bébé à grandir, de la naissance jusqu'à ses 3 ans. Lui donner le biberon, changer sa couche, le promener en poussette, jouer avec...C'est un jeu.Vous n'aurez pas la fatigue de vous réveiller 4 fois dans la nuit, les cris stridents, l'odeur des couches, les contines à la con, les vomissements, les renvois après chaque repas, le doliprane senteur fraise en seringue...Un jeu mignon tout plein pour les enfants, mais un jeu d'horreur, en fait, pour les parents qui ont déjà connu ça. J'en tremble déjà.