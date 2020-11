(TEST) Kingdom Hearts : Melody of Memory (PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

Publié le Vendredi 27 novembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Alors on danse

Vincent adore la danse. Sans son père, italien jusqu'au bout des ongles et bien décidé à faire de son fils un homme, un vrai, Vincent aurait très certainement intégré une compagnie de danse classique, y aurait fait de belles rencontres, aurait eu une belle carrière, n'aurait certainement pas eu d'enfants avec sa compagne mais au moins un petit chien avec son compagnon et, surtout, aurait eu toute une collection de collants bien moulants.Au lieu de ça, il passe ses journées devant un écran.Mais il aime toujours la danse. Alors on lui a passé le jeu Kingdom Hearts : Melody of Memory à tester. Logique.