Idée cadeau de Noël : Coffret Années 80

Publié le Vendredi 27 novembre 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Gizmo, caca !

Rien de plus plaisant que de s'offrir un petit retour en arrière vers les années 80. Warner a sorti un coffret DVD, Blu-ray et 4K UHD Années 80, avec des films sur les années 80. Ou presque.Gremlins, Beetlejuice et les Goonies, le trio infernal pour passer un moment inoubliable avec des films cultes. Le quatrième film présent dans le coffret, Ready Player One de Spielberg, est plus discutable en termes de "culte". C'est carrémejnt, en fait, sa présence même au milieu de ces 3 chefs d'oeuvre qui est discutable, même s'il a d'innombrables références à la Pop Culture.Quoi qu'il en soit, si vous êtes passés à travers ces films ou si vous voulez tout simplement vous offrir un petit moment de nostalgie avec (au moins trois) des incontournables des années 80, faites-vous plaisir. C'est une bonne idée de cadeau de Noël.Le coffret DVD est à 24,99 €. Le coffret Blu-ray est à 29,99 €. Le coffret 4KUHD est à 79,99 €.