- Immortals Fenyx Rising en approche

Publié le Mardi 1 décembre 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Nouvelle licence

Ubisoft lance une nouvelle licence, Immortals Fenyx Rising, jeudi prochain. Nous sommes sur le test. Et nous avons décidé d'en repousser la parution de quelques jours pour une simple et bonne raison : le jeu semble avoir du potentiel mais n'a pour le moment pas réussi à nous séduire. Loin de là. D'où la nécessité de multiplier les avis et les impressions avant de vous livrer notre jugement.En attendant, Immortals Fenyx Rising sort sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.Et une bande-annonce de lancement a été dévoilée.