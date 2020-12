Top des ventes de jeux vidÃ©o en France

Publié le Mardi 1 décembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Soureliette

Call Of Duty: Black Ops Cold War Spider-Man: Miles Morales Demon's Souls

Call Of Duty: Black Ops Cold War Assassin's Creed Valhalla FIFA 21

Animal Crossing : New Leaf - Welcome Amiibo - Selects Kirby's Extra Epic Yarn Mario Kart 7

Microsoft Flight Simulator Les Sims 4 - Edition Standard Les Sims 4: Escapade Enneigée

Comme toutes les semaines, vous pouvez retrouver le top des ventes de jeux vidéo en France, livré par le SELL. Il s'agit de la 47ème semaine. Et comme depuis plusieurs années déjà, on l'illustre avec un fromage. Il s'agit cette fois-ci de la Soureliette, un fromage au lait cru de brebis, venu tout droit de Lozère.Pas grand-chose à dire de ce top, au final. Juste à pleurer devant cette première place ridicule d'un jeu de merde, preuve que vous êtes vraiment (mais alors là, vraiment) des glands. On pensait voir Assassin's Creed Valhalla mieux résister que ça. Mais il se fait battre, cette semaine, par Call of Duty. Gageons qu'il disparaîtra du top la semaine prochaine.Bref, voici le top des ventes en France pour la semaine du 16 au 22 novembre :