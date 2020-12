Worms Rumble est disponible sur PC, PS4 et PS5

Publié le Mardi 1 décembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ver l'infini...

Worms Rumble est désormais disponible sur PC, PS4 et PS5. Pour rappel, il est sorti sur Steam pour la version PC et est disponible soit à l'achat sur PS4 et PS5, soit gratuitement si vous êtes abonnés au Playstation Plus.Ce nouvel épisode de cette série culte propose du combat en temps réel, à 32 joueurs. Trois cartes, seulement, sont accessibles pour le moment. D'autres arriveront via diverses mises à jour. Trois modes de jeux sont actuellement proposés: Deathmatch classique ou deux modes Battle Royale, à savoir un en solo et un autre par équipe.Les développeurs expliquent aussi avoir mis l'accent sur la personnalisation de son p'tit ver.