Mad Catz RAT 8+, une souris à la limite de la perfection

Publié le Lundi 30 novembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un look de Transformers

Nous avons eu entre les mains la souris Mad Catz Rat 8+. Une souris avec un design qui ne remportera pas tous les suffrages. Certains risquent de tiquer devant ses formes trop anguleuses, ses courbes taillées à la serpe, et son look qui a un petit côté Transformers...Nous on aime assez ce look.Mais un look ne fait pas tout et il faut que les performances suivent. C'est le cas.