Idée cadeau de Noël : Coffret Grands Monstres

Publié le Lundi 30 novembre 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Pour frissonner de plaisir





Rien de tel que de se caser sous un plaid sur le canapé, alors que dehors il fait froid, et de se regarder, le soir ou même l'après-midi, un film de... gros monstres.Warner a sorti un coffret "Grands monstres" comprenant 6 films.Au menu, Kong Skull Island (qui défonce bien en HD), Godzilla, Godzilla II, Pacific Rim, En eaux troubles et Rampage Hors de Contrôle. Des films catastrophe ou thriller avec de grosses bébettes, donc.6 films en DVD à 35 € environ, en Blu-ray à 45 € environ ou 4 films (il n'y a pas Godzilla II ni Pacific Rim) en 4K UHD à 80 €.Alors certes, aucun chef d'oeuvre dans le lot. Mais des films qui se laissent regarder pour un petit moment sympa et quelques petits frissons quand même. Notez que les films en 4K ont une excellente qualité, grâce à un traitement soigné de l'image. Les versions Blu-ray s'en sortent également avec les honneurs. Tant mieux, le but est juste d'en prendre plein la vue avec ces films...