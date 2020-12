Soul : le nouveau Pixar est très très alléchant

Publié le Lundi 30 novembre 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Vague à l'âme

Disney a mis en ligne deux nouvelles vidéos de son Soul, le prochain film Pixar qui sortira, on vous le rappelle, en exclusivité sur la chaîne Disney Plus le 25 décembre.En tout cas, moi je sais ce que je fais le soir de Noël...Le film a vraiment, vraiment l'air sympa. On vous en fait la critique dès qu'on l'a vu.