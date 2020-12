Final Fantasy XIV Online : la grosse mise à jour

Publié le Lundi 30 novembre 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Plein de nouvelles choses

Square Enix a annoncé la mise à jour 5.4 de son Final Fantasy XIV Online. Cette mise à jour sera disponible sur PC, sur PS4 et sur PS5 via la rétrocompatibiltié du titre.Au menu, de nouvelles quêtes de l'épopée ; un nouveau donjon de raid intitulé La Promesse d'Eden avec un nouveau boss, Tetsuya Nomura, disponible en mode normal et sadique ; Les Chroniques d'une nouvelle ère - La compalinte de Werlyt ; un nouveau défi : Castrum Marinum ; un nouveau donjon : l'Atelier abandonné de Matoya ; un nouveau défi : Le Nombril ; Un mode exploration de donjon pour faire des captures d'écran et se promener sans rencontrer de monstre ; La pêche en mer ; le violon ajouté aux instruments ; une amélioration du jeu de cartes Triple Triade ; des ajustements d'artisanat et une refonte du système des objets collectionnables et de l'éthérolyse pour les récolteurs, et bien d'autres choses encore.Tous les détails sur le site officiel