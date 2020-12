Pig Skater Simulator : Tony Hawk est un gros cochon

Publié le Mardi 1 décembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Bacon ?

Freaky Games studio développe actuellement Pig Skater Simulator. Un jeu dans lequel vous allez jouer un porc. Un gros porc. Ayant servi à quelques expériences pas très très nettes, notre ami cochon s'évade du labo dans lequel il était retenu et s'enfuit dans la ville, où il va faire des ravages...A pied, pour faire des glissades, des figures acrobatiques et tout péter. En skate pour se la jouer Porky Hawk. Ou même en jetpack pour des vols délirants, vous allez enchaîner les combos.Complètement con, complètement débile, Pig Skater Simulator devrait sortir courant 2021. La bande-annonce vaut, en tout cas, son pesant de bacon.A découvrir plus en détails sur la page Steam