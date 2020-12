Ponpu, un jeu explosif inspiré de Bomberman

Publié le Mardi 1 décembre 2020 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

On va tout péter

Développé par Purple Tree Studio, Ponpu est un jeu onspiré de Bomberman. Il vient de sortir sur Nintendo Switch et sera disponible dès demain sur PC, PS4 et Xbox One.Vous incarnez Ponpu, le sbire du Dieu Canard. Tous les 2 milliards d'années, le Dieu Canard "reset" le monde, en le détruisant intégralement et en le reconstruisant. Histoire de changer un peu. Il vous a donc envoyé, vous, Ponpu, pour tout péter. Sauf qu'après un crash, vous avez perdu la mémoire. Et vous vous retrouvez à combattre votre ancien boss pour sauver le monde...Le jeu propse une compagne solo et des modes multijoueurs.