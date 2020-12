SaGa Frontier Remastered annoncé pour l'été prochain

Publié le Mardi 1 décembre 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

On sera tous morts d'ici-là

Square Enix a annoncé la sortie de SaGa Frontier Remastered pour l'été prochain. Le jeu sortira sur PC, PS4, Nintendo Switch, mais aussi sur iOS et Android.Sorti à l'origine en 1997 sur la première PlayStation, ce JRPG n'est jamais paru en Europe. Il est uniquement sorti en Amérique du Nord et au Japon.Graphismes remasterisés, nouveaux éléments, et même un nouveau scénario seront au menu de ce remastered. Un nouveau personnage fera aussi son apparition, multipliant les possibilités de gameplay. Pour rappel, vous en choisirez un au début de l'aventure, chacun avec ses propres compétences et son propre scénario. Vous pourrez donc les jouer chacun leur tour et découvrir leur histoire, sachant qu'elles sont imbriquées les unes dans les autres.