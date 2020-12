- Doom Eternal sur Nintendo Switch dès le 8 décembre

Publié le Mardi 1 décembre 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

On remet ça ?

C'est dans une semaine, pile-poil, que sortira Doom Eternal sur Nintendo Switch. Le portage a été confié au studio Panic Button, déjà en charge des portages de Doom, Wolfenstein II: The New Colossus et Wolfenstein: Youngblood sur la console.Une option permettra la visée gyroscopique, qui peut aussi être associée à la visée via le stick pour plus de précision.Le mode Battlemode, dans lequel un joueur incarne un Slayer et les deux autres des démons, le tout sur 5 manches, sera également inclus.Une bande-annonce de lancement a été dévoilée.