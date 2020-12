the Rhythm of the Universe : IONIA, un jeu musical en VR

Publié le Jeudi 3 décembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

This is the rhythm of the night...

Rhythm of the Universe : IONIA est un jeu VR qui sortira sur Oculus Quest et PS VR au printemps 2021. IONIA est le premier jeu d'une série à venir, Rhythm of the Universe, basée sur la musique.Dans IONIA, vous vous retrouvez dans une forêt dont la faune et la flore sont inspirés d'instruments. Vous devrez résoudre les énigmes grâce à votre magie mélodieuse et redonner vie à la forêt grâce au pouvoir de la musique.Le jeu sera proposé en plusieurs langues, dont le français.