- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege est disponible sur PS5 et Xbox Series

Publié le Mercredi 2 décembre 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Encore plus zouli

Tom Clancy's Rainbow Six Siege est désormais disponible sur Xbox Series et sur PS5. L'occasion de découvrir le jeu en plus zouli et plus fluide, à vous en faire sentir le vent des balles qui passent contre votre tête.Au menu, des versions qui acceptent le 4K jusqu'à 120 images par seconde. Le 4K est disponible sur PS5 et Xbox Series X et il faudra vous contenter du 1080p sur Xbox Series S. Le 120 images seconde sera disponible uniquement sur PS5 et Xbox Series X. Quelques petites améliorations ont été apportées au niveau de la lisibilité (texte notamment) ou l'ajout des spécificités de la manette PS5.De plus, l’Opération Neon Dawn, la dernière saison de l’Année 5 est accessible à tous les possesseurs du Year 5 Pass (à partir du 8 décembre pour les autres). Elle introduit Aruni, un nouvel agent thaïlandais, et une nouvelle version de la carte Gratte-ciel.