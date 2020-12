Outward : plus d'un million d'exemplaires vendus

Publié le Mercredi 2 décembre 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Success Story

Jeu d'aventure et d'exploration coopératif, Outward est sorti en mars 2019 sur PC, PS4 et Xbox One. Dans ce RPG en monde ouvert, vous incarnez un simple voyageur, ni super-héros, ni super-soldat. Quelqu'un de simple, classique et... vulnérable.Besoin de dormir, de se nourrir, de boire, de s'abriter... dans un univers Fantasy, le jeu met l'accent sur tous les élements de survie réalistes. Il est jouable en solo ou en coop en ligne ou via écran splitté.Et Koch Media, distributeur du titre, vient d'annoncer qu'Outward s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires. 2 DLC sont d'ores et déjà disponibles.