Frostpoint VR: Proving Grounds, un FPS multijoueur en VR sur PC

Publié le Mercredi 2 décembre 2020 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Froid de canard

Développé par InXile Entertainement, Frostpoint VR: Proving Grounds est un FPS multijoueur en VR qui vient de sortir sur PC, via Steam Le jeu est compatible avec les casques VR Oculus Rift, HTC Vive VR et Valve. Il sera prochainement disponible via l'Oculus Store. Il vous faudra débourser 20,99 € pour y jouer.Le jeu est un FPS, donc, en équipe. Il vous place en plein Antarctique, dans une base militaire abandonnée. Chaque équipe de joueurs va tenter de prendre possession des lieux... mais va devoir aussi se défendre contre des monstres bioméchaniques qui peuplent la région.