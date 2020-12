King Arthur: Knight's Tale sort en accès anticipé sur Steam

Publié le Mercredi 2 décembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Graal or not Graal, that is the question

RPG tactique au tour par tour dont on vous parlait au début du mois dernier, King Arthur: Knight's Tale s'offrira une sortie en accès anticipé sur Steam le 12 janvier prochain.Le jeu a rempli son objectif via Kickstarter et se lance donc dans le grand bain dès le début de l'année prochaine. King Arthur: Knight's Tale s'inspire des légendes arthuriennes. Vous allez jouer Mordred, qui dirige actuellement la Table Ronde, alors que le Roi Arthur a été tué. A vous de remplir les missions, accompagné de vos chevaliers. Plus de 30 héros seront disponibles, et vous traverserez les terres d'Avalon. Des choix moraux seront à faire, tandis que vous devrez gérer vos combattants, soigner leurs blessures, récompenser leur bravoure...Le jeu sortira dans le courant de l'année prochaine sur PS5 et Xbox Series également.