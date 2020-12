Heroes of Hammerwatch - Ultimate Edition sort sur PS5 et PS4

Publié le Mercredi 2 décembre 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Vieille école

Développé par le studio suédois Crackshell et édité par les espagnols de BlitWorks, le jeu Heroes of Hammerwatch sort sur PS5 et PS4 en Ultimate Edition. Il est désormais disponible sur les deux plateformes.Déjà sorti sur Xbox One et sur Nintendo Switch, le jeu débarque en édition spéciale comprenant ses 3 DLC.Il s'agit d'un Rogue-like à l'ambiance Heroic-Fantasy, proposant des niveaux générés aléatoirement. Le jeu est jouable jusqu'à 4 en coop. Vous pourrez, entre chaque partie, améliorer votre village avec 10 bâtiments à constuire pour permettre à votre héros d'évoluer et de devenir plus puissant. 9 classes de personnages sont proposées.Action frénétique, ennemis par centaines, graphismes 8bits old-school... le charme de l'ancien, quoi...