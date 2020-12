Chronos: Before the Ashes est disponible sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch

Publié le Mercredi 2 décembre 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu qui finit à l'Ehpad

Développé par Gunfire Games et édité par THQ Nordic, Chronos: Before the Ashes est un jeu d'action avec des éléments de RPG mais aussi des élements de Rogue-like.Lancé dans un labyrinthe peuplé de monstres et de pièges, votre héros a pour but de... sauver le monde tout simplement. Et s'en mettre plein les fouilles aussi, un peu.A chaque mort, votre héros vieillit d'une année... Au fil du temps, votre jeune héros, rapide et puissant, risque de subir les affres de l'âge.Le jeu vient de sortir sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.