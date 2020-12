Empire of Sin est sorti sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch

Publié le Mercredi 2 décembre 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

A la vôtre

Paradox Interactive et Romero Games ont sorti Empire of Sin. Il s'agit d'un jeu de stratégie au tour par tour qui se déroule dans la ville de Chicago dans les années 20, en pleine prohibition.Vous allez tenter d'atteindre les hautes sphères de la pègre, en incarnant un gangster inspiré de vrais bandits de l'époque. Il vous faudra ensuite gérer votre empire en menaçant, intimidant, versant des dessous de table ou en flinguant.Le jeu est désormais disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.