Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition sort en janvier

Publié le Mardi 8 décembre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Rien de neuf

Ubisoft a annoncé la sortie de son jeu Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition le 14 janvier prochain, sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch, avec des compatibilités sur Xbox Series et PS5, via les versions des consoles précédentes.Le jeu s'offre une édition 10ème anniversaire et comprendra des nouveautés, comme les contenus originaux téléchargeables de Knives Chau et de Wallace Wells.Pour rappel, tiré du Comics, le jeu demande à Scott de défaire les 7 ex-petits amis de sa copine.