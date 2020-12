- Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 7 décembre 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Bouge ton cul

Histoire d'arrêter de faire du gras durant le confinement (Hein ? Quel confinement ? On est encore en confinement ?), Nintendo vous offre la possibilité de vous bouger tout en restant chez vous.Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise est désormais disponible sur Nintendo Switch. De la boxe, ou du moins de l'entraînement à la boxe, avec jabs, uppercuts, esquives et j'en passe, sur 23 morceaux de musique, via des exercices adaptés.Une démo est disponible sur le Nintendo eShop si vous voulez l'essayer.