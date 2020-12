- Chuck Norris les défonce tous dans World of Tanks

Publié le Lundi 7 décembre 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Ce type est immortel

Les Holiday Ops reviennent dans World of Tanks. Il s'agit de festivités de Noël et du Jour de l'An qui se déroulent à partir du 9 décembre et dureront jusqu'au 11 janvier.Une petite ville de montagne pourra être décorée par les joueurs et leur permettre de gagner des récompenses. Une petite ville dont le principal habitant n'est autre que Chuck Norris. Chaque jour, il proposera un défi spécial. 32 seront ainsi proposés.Ornements, décorations, cadeaux spéciaux...World of Tanks sera, pour cette période, festif. On vous dévoile la vidéo avec Chuck puis la vidéo explicative, en détails, de tout ce que vous pourrez retrouver durant cette période.