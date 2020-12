- Gunslingers & Zombies : Western et zombies

Publié le Lundi 7 décembre 2020 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Il était une fois le retour des morts-vivants

Gunslingers & Zombies est un jeu d'action-aventure et stratégie qui sortira en janvier prochain. Le jeu se déroule au Far West, alors qu'une invasion de zombies a eu lieu.Mélangeant des références de pop culture et un jeu au tour par tour, Gunslingers & Zombies est prévu pour sortir en accès anticipé sur Steam dès le 15 janvier prochain.Une vidéo vous permettra de découvrir plus en profondeur le jeu.