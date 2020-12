Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 5 décembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

A ne pas rater

Allez, petit tour sur les soldes du week-end chez Steam. Là encore, vous devriez trouver quelques petits jeux à vous mettre sous la dent. Il y a du bon, du très bon, de l'inconnu, du très connu...On vous conseillera plus particulièrement, à valider selon vos goûts bien entendu, Rainbow Six Siege, This War of Mine et surtout Dying Light. A ce prix-là, Dying Light, c'est vraiment cadeau.Voici les jeux en soldes ce week-end :Et bien d'autres encore ...