(TEST) Fire Emblem : Shadow Dragon & the Blade of Light (Nintendo Switch)

Publié le Vendredi 4 décembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Jouir avec un vieux

Durant un temps, Louis a eu la réputation de jeter son dévolu sur des jeunettes. Alors je vous arrête tout de suite : des jeunettes majeures, hein. Mais plus jeunes que lui. C'était un critère principal de sélection. Après, qu'elle soit petite, grosse, moche, aveugle ou même qu'elle sente mauvais, peu importe, du moment qu'elle voulait bien. Et on l'a vu déperrir au fil de ses échecs sentimentaux. Trop farouches. Trop gourmandes. Trop inexpérimentées... il n'a jamais réussi à trouver pleinement son bonheur.Mais depuis quelque temps, Louis a découvert les amours légèrement passées auprès de fleurs légèrement fanées. Et il n'a jamais été aussi heureux.Désormais, Louis ne jouit plus que du plaisir d'avoir de l'ancien entre ses mains. Pour laisser un peu de répit aux amies de sa mère et aux amis de son père, on lui a mis un vieux jeu entre les mains.