- Skyforge arrivera un peu plus tard sur Switch

Du retard à l’allumage de la forge

Un premier temps annoncée pour cet automne, la version Switch de Skyforge arrivera finalement le 4 février 2021. Le MMORPG de My.Games et Allods Team semble en effet avoir besoin de quelques semaines de développement en plus pour proposer un expérience agréable sur la portable de Nintendo. Sur PC, Skyforge est disponible depuis 2015.



Pour se faire pardonner du retard, l’équipe du jeu promet du nouveau contenu gratuit lors du lancement. Dont un costume de Cyber Guerrier ainsi que cinq autres objets d'apparat pour leurs personnages si vous complétez l’introduction durant les 5 semaines suivant la sortie du free-to-play. Car oui, le jeu est entièrement gratuit, tout comme ses futures mises à jour et ne nécessitera pas non plus d’abonnement au Nintendo Online pour y jouer.